Пожарные вывели 12 человек из горящего здания в Елабуге

Вечером в Елабуге на проспекте Нефтяников произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Возгорание началось в обувной тумбочке на третьем этаже, охватив площадь в 2 квадратных метра, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.