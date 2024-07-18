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Татар-информ

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Пожарные вывели 12 человек из горящего здания в Елабуге

Вечером в Елабуге на проспекте Нефтяников произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Возгорание началось в обувной тумбочке на третьем этаже, охватив площадь в 2 квадратных метра, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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