«Шесть эпизодов насилия»: в петербургской гимназии трудился физрук-педофил

В Петербурге поймали очередного педофила. На этот раз мужчина находился в прямом контакте с несовершеннолетними и даже имел над ними власть — он работал физруком в школе, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
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