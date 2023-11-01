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«Шесть эпизодов насилия»: в петербургской гимназии трудился физрук-педофил

«Шесть эпизодов насилия»: в петербургской гимназии трудился физрук-педофил

В Петербурге поймали очередного педофила. На этот раз мужчина находился в прямом контакте с несовершеннолетними и даже имел над ними власть — он работал физруком в школе, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

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