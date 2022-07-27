Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов

Генеральная прокуратура РФ планирует добиваться справедливого наказания для тех преступников, которые были ответственны за убийство мирных жителей на Украине, сообщил в ходе рабочей поездки в Ашхабад глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
Генеральная прокуратура РФ планирует добиваться справедливого наказания для тех преступников, которые были ответственны за убийство мирных жителей на Украине, сообщил в ходе рабочей поездки в Ашхабад глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
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