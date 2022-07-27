smi.today

2 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Мечтать не вредноПутин скоро сдела...
  • Elena Dmitrieva
    Ну и правильно, оно отравленоЕгипет расторг ко...
  • Надежда Никитина
    Изверг из "одной соседней республики".Задушил, чтобы не...

Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов

Россия будет добиваться наказания преступников на Украине, заявил Краснов

Генеральная прокуратура РФ планирует добиваться справедливого наказания для тех преступников, которые были ответственны за убийство мирных жителей на Украине, сообщил в ходе рабочей поездки в Ашхабад глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх