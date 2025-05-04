Словацкий премьер-министр Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне и назвал угрозы Владимира Зеленского неприемлемыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии