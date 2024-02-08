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Книгу о художнике Николае Рерихе и его творчестве представили в Москве

В Москве представили книгу об одном из самых известных художников нашей страны – Николае Рерихе. Автор-писатель и ведущий программы "Загадки человечества" на РЕН ТВ Олег Шишкин в буквальном смысле прошел по следам русского Индианы Джонса.

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