В Москву с визитом прибыли американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер

Делегаты от Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в российскую столицу. Соответствующее сообщение 5 сентября опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях руководитель РФПИ, специальный представитель президента России по экономическому и инвестиционному взаимодействию с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.