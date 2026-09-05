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В Москву с визитом прибыли американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер

В Москву с визитом прибыли американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер

Делегаты от Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в российскую столицу. Соответствующее сообщение 5 сентября опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях руководитель РФПИ, специальный представитель президента России по экономическому и инвестиционному взаимодействию с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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