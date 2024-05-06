Хумус с подвохом: почему ПП-активисты от без ума от него, но есть можно не всем

Хумус, воплощение традиций Ближнего Востока и Средиземноморья, стал объектом сложных дискуссий. Обладая высокой питательностью и обильным витаминным составом, данный продукт пользуется популярностью среди сторонников здорового питания.
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