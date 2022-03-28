Телеканал "КРЫМ 24"

89 подписчиков

В Чёрном море на границе Турции с Болгарией обнаружили мину

В Чёрном море на границе Турции с Болгарией обнаружили мину

В Турции заявили об обнаружении мины в Чёрном море у границы с Болгарией. Сейчас проводится операция по её нейтрализации, передаёт RТ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх