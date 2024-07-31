Школы Приуралья пройдут обязательную проверку на соответствие санитарным нормам

В школах Приуралья проводятся текущие и капитальные ремонты. Перед началом учебного года каждую из них проверят на соответствие санитарным нормам, поэтому все работы нужно окончить к 1 сентября, заявил в своем telegram-канале глава Приуральского района Иван Сакал.