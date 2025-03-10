Лолита улетела из России

Певица Лолита Милявская сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что улетела из России в Болгарию на пять дней, чтобы поздравить мать и дочь Еву с 8 Марта.
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