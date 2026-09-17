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Царьград

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Астрофотографы сняли туманность «Вуаль» за 52,5 часа из-под Новосибирска

Астрофотографы сняли туманность «Вуаль» за 52,5 часа из-под Новосибирска

Астрофотографы Михаил Михайлов и Алексей Поляков получили детальный снимок туманности «Вуаль». Работа велась параллельно на двух идентичных комплектах оборудования, после чего накопленные данные были сведены в единое изображение.

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