Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Директор «Салавата» о Зоркине: «Способен сыграть в силовой хоккей, надежен в обороне, с хорошими атакующими навыками»

СКА обменял 23-летнего защитника в уфимский клуб на форварда Александра Филиппова. «Мы продолжаем формирование команды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх