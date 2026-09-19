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Явка на выборы депутатов Госдумы в Алтайском крае достигла 30% по итогам двух дней

Явка на выборы депутатов Госдумы в Алтайском крае достигла 30% по итогам двух дней

По итогам двух дней голосования на выборах депутатов Госдумы, АКЗС и представительных органов трех муниципальных образований Алтайского края явка составила 30%.

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