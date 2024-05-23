«Ъ»: Задержан замначальника Генштаба Вадим Шамарин

Генерал-лейтенант проходит по уголовному делу о махинацияхПравоохранители задержали замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России, начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
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