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«Ъ»: Задержан замначальника Генштаба Вадим Шамарин

«Ъ»: Задержан замначальника Генштаба Вадим Шамарин

Генерал-лейтенант проходит по уголовному делу о махинацияхПравоохранители задержали замначальника Генерального штаба Вооруженных сил России, начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

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