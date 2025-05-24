BitcoinOS запускает Charms: метапротокол для программируемых токенов на блокчейнах Bitcoin и UTXO

Платформа BitcoinOS (BOS) представила Charms — новаторский метапротокол, который открывает возможность создания программируемых токенов прямо в блокчейне Биткоина и других UTXO-сетях, без привлечения мостов или сторонних кастодиальных решений.
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