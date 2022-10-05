США начали уговаривать страны поддержать в ООН резолюцию против референдумов

Источник в ООН: США уговаривают страны поддержать западную резолюцию против референдумов Источник в одной из делегаций Совбеза ООН сообщил Источник в ООН: США уговаривают страны поддержать западную резолюцию против референдумов Источник в одной из делегаций Совбеза ООН сообщил РИА Новости о том, что США вместе со своими союзниками начали уговаривать другие страны поддержать западный проект резолюции, подразумевающий непризнание прошедших ранее референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, на который Россия наложила вето.