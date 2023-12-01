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«Айлендерс» обыграли «Каролину» (5:4 ОТ) при 16:43 по броскам. Варламов стал 1-й звездой с 39 сэйвами, Кочетков пропустил 5 шайб

Вратарь клуба с Лонг-Айленда Семен Варламов сделал 39 сэйвов и был признан 1-й звездой встречи.  В его активе 4 победы в 8 играх сезона при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,50.

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