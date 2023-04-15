Слово и дело

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Пригожин в Пасху почтил память павших бойцов

Пригожин в Пасху почтил память павших бойцов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поставил свечку за упокой всем погибшим в ходе специальной военной операции (СВО).

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