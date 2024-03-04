NDP: США планируют втянуть Польшу в вооруженный конфликт на Украине

© AP Photo / Czarek Sokolowski Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ США по-прежнему заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, пишет NDP.
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