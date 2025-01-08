В Чикаго погиб отец многодетной семьи из Санкт-Петербурга. Все произошло в ночь на 7 января, когда мужчина находился в американском Чикаго.
В США застрелили многодетного отца из Петербурга
Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Сдохнуть в Америке это же намного круче, чем просто жить в Питере. Дебил. Не жалко таких.
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17 час.
Валерий Василенко
В такое непростое время не надо шляться по заграницам. чтобы не кричать потом " спасите- помогите".
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16 час.
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