Валерий Осталеп: "Кто-то заработал на энергетическом кризисе бешеные деньги"

Власти Молдовы сами создали энергетический кризис, а кто-то заработал на нем бешеные деньги. Такое мнение высказал эксперт по безопасности, бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп, передает Noi.
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