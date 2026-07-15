ФСБ предупредила подростков об ответственности за дропперство

Мошенники начали вербовать дропперов прямо на улице. Как рассказал «Ленте.ру» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, незнакомцы просят прохожих принять деньги на карту или сделать перевод.
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