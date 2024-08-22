Есть разрушения! Дома без окон - люди в шоковом состоянии: как удалось избежать больших жертв

Эту информацию предоставили местные власти. В ночь накануне система ПВО успешно отразила нападение беспилотников на территорию Волгоградской области — в районе Мариновки была уничтожена значительная часть дронов.
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