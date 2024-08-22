ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Миссией  "Artemis 1" США доказали, что на Луне людей никогда не было.Космические мисси...
  • Sobering
    Пустую капсулу Аполлона 13 выловил в океане наш корабль.Космические мисси...
  • Olga Chuhutina
    Отличная новость....Живыми из России ...

Есть разрушения! Дома без окон - люди в шоковом состоянии: как удалось избежать больших жертв

Есть разрушения! Дома без окон - люди в шоковом состоянии: как удалось избежать больших жертв

Эту информацию предоставили местные власти. В ночь накануне система ПВО успешно отразила нападение беспилотников на территорию Волгоградской области — в районе Мариновки была уничтожена значительная часть дронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх