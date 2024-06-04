«Ложишься и думаешь: проснуться бы», — Алла Пугачева поделилась своими переживаниями с поклонниками

Алла Борисовна Пугачева — имя, олицетворяющее целую эпоху в советской и российской музыке. Ее творческий путь насчитывает более полувека, а ее голос и песни до сих пор любимы и почитаемы многими поколениями слушателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии