AP: Европа может разместить свои войска вдоль Днепра или на западе Украины

Европейские страны рассматривают несколько вариантов размещения своих войск на Украине, включая сценарий развертывания вдоль реки Днепр, сообщило агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на французского чиновника.
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