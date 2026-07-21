«Мертвый» сезон отменяется: спрос на жилье растет, а продавцы завышают цены

Лето традиционно считается «мертвым» сезоном для рынка недвижимости. Однако статистика Росреестра показывает обратное: количество сделок на вторичном рынке жилья в Татарстане выросло почти на 46% год к году, ипотека также пошла вверх, а эксперты говорят о возвращении отложенного спроса.