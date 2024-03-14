Россиянкам рассказали о рисках приложений для женского здоровья

Приложения для отслеживания женского здоровья – так называемые FemTech – собирают избыточные данные о пользователях, а некоторые недобросовестные игроки передают эти сведения третьим лицам, пишут «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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