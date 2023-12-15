Очередной отважный водитель, обгоняющий в тумане

Что-то много подобных аварий в последнее время. Что заставляет водителя выезжать на встречную полосу при плохой видимости? Есть ли у них вообще какие-нибудь мысли в голове или хотя бы инстинкт самосохранения? Эта авария произошла вчера утром в Краснодарском крае между хуторами Колосистым и Копанским.