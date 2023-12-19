ВОЗ: Вакцинация и маски остаются главными способами борьбы с COVID и гриппом

Официальный представитель Всемирной Организации Здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович напомнила, что главными способами защиты от гриппа и коронавирусной инфекции являются своевременная вакцинация и ношение масок.
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