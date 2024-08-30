Юрист Гриценко назвала поправки в закон о психиатрии угрожающими пациентам

Медицинский юрист, адвокат Ирина Гриценко заявила, что новые поправки в закон о психиатрической помощи, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года, несут в себе угрозу для пациентов и коррупционные риски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии