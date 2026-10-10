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Царьград

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Тайна захоронения Кашпировского: место погребения не знает даже сын

Тайна захоронения Кашпировского: место погребения не знает даже сын

Кашпировского увезли с кладбища: где похоронят, неизвестно даже сыну.Церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским прошла в Москве 8 октября, но захоронения так и не состоялось — гроб увезли с кладбища, а место погребения держится в тайне.

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