Тайна захоронения Кашпировского: место погребения не знает даже сын

Кашпировского увезли с кладбища: где похоронят, неизвестно даже сыну.Церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским прошла в Москве 8 октября, но захоронения так и не состоялось — гроб увезли с кладбища, а место погребения держится в тайне.