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Ольга Черниенко рассказала, как поиск пропавшего питомца привел к творчеству и созданию приюта

Ольга Черниенко рассказала, как поиск пропавшего питомца привел к творчеству и созданию приюта

Ольга Черниенко — музыковед по образованию, философ по складу ума, писатель по призванию. Её мировоззрение сформировал Альберт Швейцер с его идеей «благоговения перед жизнью»: человек не имеет права делить живые существа на полезных и ненужных.

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