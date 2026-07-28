Ольга Черниенко рассказала, как поиск пропавшего питомца привел к творчеству и созданию приюта

Ольга Черниенко — музыковед по образованию, философ по складу ума, писатель по призванию. Её мировоззрение сформировал Альберт Швейцер с его идеей «благоговения перед жизнью»: человек не имеет права делить живые существа на полезных и ненужных.
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