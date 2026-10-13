Какие преимущества давало крыло советскому истребителю МиГ-23 Советский МиГ-23 – это безусловно один из самых известных и заслуженных многоцелевых истребителей III поколения не только в СССР, но и в истории мирового авиастроения в целом.
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