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Петербургский дневник

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Предложение съемного жилья в России почти удвоилось к 2025 году

Предложение съемного жилья в России почти удвоилось к 2025 году

Оно заметно превзошло спрос Предложение съемного жилья в России выросло за 2024 год практически в два раза — до 81,6 тысячи объявлений, причем основной прирост произошел в последние три месяца, сообщили РИА Недвижимость в госкомпании «Дом.

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