Центробанк предупредил всех россиян, имеющих деньги на счетах Маргарита АлексеенкоКак стало известно от заместителя председателя Центробанка РФ Алексея Заботкина, выступающего на конференции Renaissance Capital, в России неминуем новый кризис.
Центробанк предупредил всех россиян, имеющих деньги на счетах Маргарита АлексеенкоКак стало известно от заместителя председателя Центробанка РФ Алексея Заботкина, выступающего на конференции Renaissance Capital, в России неминуем новый кризис.
Свежие комментарии