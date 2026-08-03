В Госдуме оценили вероятность начала войны России с НАТО

Большая часть предназначенной для Украины техники и вооружения находится на территории западных стран, а это значит, что вероятность военного столкновения России и НАТО есть, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии