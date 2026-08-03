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В Госдуме оценили вероятность начала войны России с НАТО

В Госдуме оценили вероятность начала войны России с НАТО

Большая часть предназначенной для Украины техники и вооружения находится на территории западных стран, а это значит, что вероятность военного столкновения России и НАТО есть, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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