Разведка США увидела угрозу войны России с Европой из-за Украины

Действительно ли затягивание боевых действий является единственным сценарием, способным привести к войне России и Европы? Почему прекращение конфликта практически сводит к нулю вероятность прямого столкновения? Какие два пути могут привести к обмену ударами между Москвой и Брюсселем? И стоит ли сторонам доводить ситуацию до фатального выбора или лучше экстренно договариваться? Аналитики издания Го… Читать далее: https://govorit.