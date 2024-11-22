Известного борца с подпольными казино будут судить за вымогательство и взятки в Перми

ПЕРМЬ, 22 ноября, ФедералПресс. Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя АНО «Организация общественной безопасности и гражданского контроля» Дмитрия Печенкина.
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