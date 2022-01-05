Штормовой ветер накроет Ростов с 4 по 6 января

В Ростове на 4-6 января объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра / Фото 1rnd.ru Ростовские спасатели сделали экстренное предупреждение из-за сильного ветра.
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