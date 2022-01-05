Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Урра трактористке.🤣Схему контроля АЗ...
  • Влад Владимиров
    Как говорят: не все коту Масленица, будет после этого и пост... Вредно постоянно в жизни склабиться. И жить под дудо...Отказ России прод...
  • Nik Nik
    Так и не понял, кто, куда пришел и куда стремился?Евросоюз пришел т...

Штормовой ветер накроет Ростов с 4 по 6 января

Штормовой ветер накроет Ростов с 4 по 6 января

В Ростове на 4-6 января объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра / Фото 1rnd.ru Ростовские спасатели сделали экстренное предупреждение из-за сильного ветра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх