Telegram-канал SHOT заявляет, что украинские оккупанты безуспешно попытались повторить операцию «Поток» под Купянском Как отмечается в материале, группа с колумбийскими наёмниками, воюющими на стороне боевиков ВСУ, зашла в трубы и оттуда так и не вышла, так как была полностью уничтожена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский: Украин...
- Степашин: за мавз...
- CЦ Филиппо: фон дер ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым