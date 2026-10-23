Telegram-канал SHOT заявляет, что украинские оккупанты безуспешно попытались повторить операцию «Поток» под Купянском Как отмечается в материале, группа с колумбийскими наёмниками, воюющими на стороне боевиков ВСУ, зашла в трубы и оттуда так и не вышла, так как была полностью уничтожена.