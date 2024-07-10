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Новости экономики России

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Что пошло не так в США

Снова весь мир обсуждает госдолг США. Г-н Пауэлл подлил масла в огонь, явно сболтнув лишнего: "рост госдолга США находится на неустойчивом пути," а дефицит страны "никогда не был таким большим при том, что уровень безработицы таким низким".

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