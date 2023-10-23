С автозавода «ЧеченАвто» вынесли запчастей на 13 млн рублей

В Чечне завершилось расследование уголовного дела о краже запчастей с завода «ЧеченАвто» в Аргуне. Сообщается, что пятеро жителей Гудермесского района с 12 июля 2022 года по 29 января 2023 года вынесли с территории предприятия различных автокомпонентов на сумму более 13 млн рублей.
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