С автозавода «ЧеченАвто» вынесли запчастей на 13 млн рублей

В Чечне завершилось расследование уголовного дела о краже запчастей с завода «ЧеченАвто» в Аргуне. Сообщается, что пятеро жителей Гудермесского района с 12 июля 2022 года по 29 января 2023 года вынесли с территории предприятия различных автокомпонентов на сумму более 13 млн рублей.