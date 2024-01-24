Турчак: Рабочая группа по СВО обработала 42 тысячи обращений

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции в 2023 году обработали 42 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей, рассказал первый вице-спикер Совета Федерации, руководитель рабочий группы по СВО Андрей Турчак на первом в весеннюю сессию пленарном заседании Совета Федерации.
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