Турчак: Рабочая группа по СВО обработала 42 тысячи обращений

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции в 2023 году обработали 42 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей, рассказал первый вице-спикер Совета Федерации, руководитель рабочий группы по СВО Андрей Турчак на первом в весеннюю сессию пленарном заседании Совета Федерации.