В АиФ не стали скрывать самые дешевые автомобили в России

В Российской Федерации продолжит повышаться спрос на новые транспортные средства. Финансовая емкость рынка к концу предыдущего года достигла показателя в 3,13 триллиона рублей, а количество приобретенных в салонах автомобилей выросло в 2,6 раза.
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