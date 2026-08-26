‼️🇷🇺 Севастополь впервые за долгое время подвергся ракетной атаке, — губернатор ▪️По данным Михаила Развожаева, по городу были выпущены три дальнобойные крылатые ракеты FP-5 «Фламинго».
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‼️🇷🇺 Севастополь впервые за долгое время подвергся ракетной атаке, — губернатор ▪️По данным Михаила Развожаева, по городу были выпущены три дальнобойные крылатые ракеты FP-5 «Фламинго».
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