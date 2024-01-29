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ВС РФ продолжают штурмовать укрепрайон ВСУ между Марьинкой и Новомихайловкой, чтобы прорваться к СТ «Машиностроитель»

ВС РФ продолжают штурмовать укрепрайон ВСУ между Марьинкой и Новомихайловкой, чтобы прорваться к СТ «Машиностроитель»

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют продвижение вдоль лесопосадок на запад и юго-запад от ранее захваченного укрепленного района украинских формирований под названием «Зверинец».

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