ВС РФ продолжают штурмовать укрепрайон ВСУ между Марьинкой и Новомихайловкой, чтобы прорваться к СТ «Машиностроитель»

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют продвижение вдоль лесопосадок на запад и юго-запад от ранее захваченного укрепленного района украинских формирований под названием «Зверинец».
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