«ВСМПО-Ависма» в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза

При этом выручка компании за полгода упала на 24,2%, до 37,36 млрд рублей.ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» по итогам первого полугодия 2026 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза - до 9,2 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Суд смягчил приго...
- ЮВ Уральский политол...
- АМ Уральский политол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым