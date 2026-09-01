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Бизнес журнал. Урал

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«ВСМПО-Ависма» в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза

«ВСМПО-Ависма» в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза

При этом выручка компании за полгода упала на 24,2%, до 37,36 млрд рублей.ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» по итогам первого полугодия 2026 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза - до 9,2 млрд рублей.

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