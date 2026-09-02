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Татар-информ

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Деловая программа «Алтын минбара» пройдет на площадке Национальной библиотеки РТ

Деловая программа «Алтын минбара» пройдет на площадке Национальной библиотеки РТ

В этом году деловая программа фестиваля «Алтын минбар» пройдет на площадке Национальной библиотеки Республики Татарстан.

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