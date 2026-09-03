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Новости Брянска

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Суд Брянской области взыскал с вдовы долг мужа перед Сбербанком

Суд Брянской области взыскал с вдовы долг мужа перед Сбербанком

Суд взыскал с вдовы умершего заемщика 123 794 рубля задолженности перед Сбербанком, так как она фактически приняла наследство, включающее доли в доме, участке и деньги на счетах.

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