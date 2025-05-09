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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков о спаде Угальде: «Начались же разговоры о контракте – может, снизил требования к себе. Может, тактику поменяли»

Глушаков о спаде Угальде: «Начались же разговоры о контракте – может, снизил требования к себе. Может, тактику поменяли»

Форвард не забил ни разу в последних 10 матчах. Всего на его счету 17 голов в 33 играх сезона в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

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